Юный мотоциклист угодил под колеса в Оренбурге

Авария произошла накануне на улице Казачей. Об этом сообщают в региональном УМВД.

По информации полиции, 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда», проезжая по улице Дальнореченской, со стороны улицы Ростошинской в направлении Воскресенской, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом «Регулмото», который ехал во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 16-летний мотоциклист был госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.