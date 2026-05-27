Юный мотоциклист угодил под колеса в Оренбурге

В Ростошах под колеса иномарки угодил юный мотоциклист
Авария произошла накануне на улице Казачей. Об этом сообщают в региональном УМВД.
По информации полиции, 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда», проезжая по улице Дальнореченской, со стороны улицы Ростошинской в направлении Воскресенской, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом «Регулмото», который ехал во встречном направлении прямо.
В результате ДТП 16-летний мотоциклист был госпитализирован.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.