На севере Москвы столкнулись фура, автобус и легковушка

Фура, автобус и легковушка столкнулись сегодня утром в Огородном проезде. Из-за аварии некоторое время движение транспорта в этой части города было затруднено.

В рейсовом автобусе пассажиров не было. Он только выехал из парка. Больше всего досталось иномарке. Передняя часть машины настолько повреждена, что водителя пришлось деблокировать спасателям с помощью гидравлических резаков. После освобождения пострадавшего передали скорой помощи. Что стало причиной аварии, сейчас выясняется.