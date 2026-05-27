Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

На трассе М1 «Брест — Минск — граница России» произошел инцидент с участием огромного карьерного самосвала БелАЗ. Водитель грузовой платформы, на которой перевозилась машина, не учел ее высоту, и при попытке проехать путепровод махина уперлась в его конструкцию. О происшествии сообщает Telegram-канал «Минск Live — новости Минска. Все важное и острое», разместивший видео очевидца.

© Lenta.ru

Одна из крупнейших в мире машин застряла на месте: она не могла двинуться ни вперед, ни назад. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В комментариях подписчики предложили «сдуть колеса» или «перевозить поездом». Кто-то высказал мнение, что «не хочет машина уезжать с Родины». Некоторые отметили: если бы БелАЗ двигался своим ходом, а не на платформе, такого бы не произошло. Но правила запрещают подобной технике передвигаться по дорогам общего пользования самоходом.

Ранее стало известно, что страховая компания «АльфаСтрахование» полностью возместила россиянину стоимость Toyota Land Cruiser 300, выплатив ему 13,7 миллиона рублей. Восстановить автомобиль после дорожно-транспортного происшествия оказалось невозможно из-за дефицита нужной детали в стране.