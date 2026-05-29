Грузовик с песком опрокинулся в Малоярославецком округе

В пятницу, 29 мая в 06:47 мск в оперативные службы поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком округе Калужской области. Авария произошла на 125-м км автодороги А-130.

© «Калужские новости»

Как уточнили в региональном управлении МЧС, на указанном участке трассы произошло опрокидывание грузового автомобиля DAF. Машина была загружена песком. В результате ДТП есть пострадавший. О состоянии пострадавшего не указывается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

К ликвидации последствий аварии привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.