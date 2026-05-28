Работник скорой помощи погиб в аварии в Омской области

Прокуроры Омской области выясняют обстоятельства фатального инцидента с участием машины скорой помощи, произошедшего в минувшую среду вечером в Калачинском районе.

По информации прокуратуры региона, на автодороге Калачинск - Кабанье 41-летний водитель Lada Granta не выдержал дистанцию и врезался в ехавших впереди медиков. От удара обе машины вылетели в кювет.

На месте аварии погиб медбрат, мужчина 1941 года рождения. Кроме того, были госпитализированы оба водителя и пассажиры "скорой", мужчина 1995 года рождения и женщина 1984 года рождения.