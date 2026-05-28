В Липецке мотоциклист попал в серьезную аварию

Накануне, 27 мая, вечером 35-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около семи часов вечера на улице Металлургов в районе остановки АЗТП. За рулём КамАЗа находился 64-летний мужчина.

По предварительным данным, мотоциклист был в шлеме и защитной экипировке, однако это не смогло спасти его от смертельных травм: прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть мужчины.

