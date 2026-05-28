Грузовик сбил Skoda на трассе М-3 в Калужской области

Грузовик пронесся на красный сигнал светофора и снес иномарку на трассе в Калужской области. УМВД региона озвучило первые подробности ДТП, произошедшего вечером, 27 мая на 89 км федеральной автотрассы М-3 «Украина».

«В 20:50 мск на 89 км автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1971 года рождения на грузовике DAF в составе полуприцепа Kassbohrer, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Skoda Octavia под управлением женщины 1980 года рождения», - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП, пострадала водитель Skoda Octavia. Ей оказана медицинская помощь.