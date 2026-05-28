Водитель "Лады Гранты" сбил велосипедистку в городе Грязи

Около половины одиннадцатого вечера на улице Правды в городе Грязи 24-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с 61-летней женщиной на велосипеде.

© «Новости Липецка»

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, пострадавшей пенсионерке потребовалась помощь медиков, однако травмы, которые она получила, оказались не слишком тяжёлыми. После оказания помощи женщину отпустили домой.

Всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области произошло несколько аварий с пострадавшими. На улице Металлургов в Липецке около семи часов вечера столкнулись КамАЗ с 64-летним водителем и 35-летний мотоциклист. Байкер погиб на месте.

Также в Хлевенском районе в ДТП пострадали два пассажира автобуса, включая 10-летнего мальчика. Обоих госпитализировали.