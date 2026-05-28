Два ВАЗа жестко столкнулись под Жуковкой: есть пострадавшая

Около 22:30 на пересечении переулка Первомайского и улицы Больничной произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ.

По предварительным данным, 63-летний водитель «ВАЗ-1111» при повороте налево у дома №8А не уступил дорогу встречному «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего молодого человека. В результате аварии 51-летняя женщина-пассажир первого автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Отмечается, что стаж водителя «ВАЗ-2107» составляет менее двух лет. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.