Водитель "Газели" сбил четверых чинивших автомобиль на трассе

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП у села Подгородняя Покровка в Оренбургской области, когда автомобиль "Газель" въехал в стоящий манипулятор и группу ремонтировавших его мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России в "Максе".

"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля "Газель", двигаясь со стороны Оренбурга в сторону поселка Новосергиевка, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд на стоящий по правому краю проезжей части (из-за технической неисправности) автомобиль "Газель" с крано-манипуляторной установкой, после столкновения его отбросило на стоящий перед ним автомобиль Kia. В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля "Газель", который осуществлял на краю проезжей части ремонт, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще трое мужчин, оказывавших ему помощь в ремонте транспортного средства, доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Также полицейские находятся на месте происшествия и осуществляют организацию дорожного движения