Дети пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Казани

Десять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, на Горьковском шоссе произошло столкновение двух автобусов. После аварии один из них задымился.

Четыре человека госпитализировали с места ДТП. Шестерым была оказана медицинская помощь на месте.

До этого в Тюмени грузовик сбил 8‑летнего ребенка. По предварительным данным, школьник бежал через дорогу вне пешеходного перехода — тот находился неподалеку. По словам водителя грузовика, он пытался избежать наезда и выехал на полосу встречного движения. Однако ребенок испугался и побежал в обратном направлении, что привело к ДТП и тяжелым травмам у мальчика.