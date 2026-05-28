Число пострадавших в ДТП с рейсовыми автобусам в Казани выросло

16 человек пострадали в результате ДТП с рейсовыми автобусами в Казани, сообщает издание Gazeta.ru.

По данным журналистов, среди пострадавших в аварии – четверо детей, 12 взрослых. Издание со ссылкой на очевидцев уточняет, что водители с пассажирами "играли в догонялки" и не рассчитали дистанцию, так как перед одним из автобусом резко затормозил автомобиль, что и привело к ДТП.

В прокуратуре Татарстана отметили, что водитель автобуса №36 не успел среагировать перед тормозившим водитель легковушки, в результате чего столкнулся с легковушкой, а потом уже со вторым автобусом №46.