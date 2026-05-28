62 ребенка пострадали в ДТП с начала года в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с начала года произошло 58 ДТП с детьми, в которых пострадали 62 несовершеннолетних. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Управления МВД по Нижнему Новгороду Андрей Груздев на пресс-конференции в НОИЦ.

Из 58 ДТП 26 — наезды на пешеходов, в пяти случаях были наезды на подростков на СИМ, в семи – на велосипедистов, одно ДТП — наезд на препятствие, одно опрокидывание и 18 столкновений. Из числа пострадавших детей 16 — в возрасте 7 – 10 лет, 35 – в возрасте с 11 до 15 лет.

«То есть возраст, на который необходимо обратить самое пристальное внимание, — это с 11 до 15 лет. Дети получили травмы в том числе по собственной неосторожности», — отметил спикер. В трёх случаях получения травм по собственной неосторожности несовершеннолетние являлись водителями СИМ.

Вместе с тем Андрей Груздев сообщил, что по количеству детей, получивших ранения по собственной неосторожности, по сравнению с прошлым годом произошло снижение с 19 до 17 пострадавших.

Самые аварийные дни с участием детей, подростков — пятница и вторник. По времени — с 16.00 до 22.00.

В преддверие летних каникул Андрей Груздев призвал всех участников дорожного движения к максимальной внимательности и осторожности, взрослых – показывать необходимость соблюдения правил личным примером, а также не покупать несовершеннолетним без прав мотоциклы и питбайки, если подростки, не имея водительских прав, собираются ездить на них по дорогам общего пользования. С 16 лет подросток за езду без прав, а также на незарегистрированном транспортном средстве может быть привлечён к административной ответственности. Также к ответственности привлекаются родители.