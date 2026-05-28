Смертельное ДТП в Харькове: вицемэр Кузнецов сбил мотоциклиста

Заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов принял решение временно оставить свой пост на время проведения следственных мероприятий по факту смертельного ДТП. Инцидент, приведший к гибели мотоциклиста, произошел 28 мая на улице Клочковской.

О случившемся чиновник сообщил на своей странице в соцсетях, выразив соболезнования семье погибшего.

«Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились, мотоцикл двигался на большой скорости и его не было видно до момента столкновения», — пояснил Иван Кузнецов обстоятельства происшествия.

Заместитель мэра подчеркнул, что в момент аварии был трезв и полностью готов сотрудничать со следствием.

«Во избежание каких-либо сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия», — заявил он.

Информацию о происшествии подтвердил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко. В региональном управлении Национальной полиции сообщили о начале досудебного расследования.

«В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. В интересах следствия другие подробности пока не разглашаются», — добавили в отделе коммуникации ведомства.

Иван Кузнецов занимал должность заместителя городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города с октября 2025 года.