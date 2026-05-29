Школьник на мопеде сбил ребенка на зебре во Владивостоке

Во Владивостоке на пешеходном переходе на улице Русской 17-летний подросток на мопеде сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Приморья.

Ребенок госпитализирован с травмой головы. Выяснилось, что водитель мопеда не проходил обучение на право управления транспортным средством и не предоставил документов, подтверждающих право собственности на мопед. В отношении него составлен ряд административных материалов.

Подростку грозит штраф на сумму свыше 30 тысяч рублей. Его родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Собранные материалы полиция направит председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.