На Кубани джип врезался в частный дом

В городе Лабинске Краснодарского края произошел пожар после ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ЧП случилось накануне в 22.07 на улице Карла Маркса. Как выяснилось, 43-летний житель Геленджика за рулем Jeep Cherokee съехал с дороги и врезался в частный дом, который загорелся.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Сотрудники Росгвардии задержали водителя в неадекватном состоянии, при этом он оказывал сопротивление. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.