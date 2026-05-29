Самосвал обрушил надземный пешеходный переход на трассе М-3

Крупный затор образовался на федеральной автомобильной дороге в Калужской области в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия. Обломки массивной строительной конструкции полностью перекрыли проезжую часть, заблокировав проезд в обоих направлениях.

На 103-м километре федеральной трассы М-3 «Украина» в районе Обнинска грузовой самосвал сбил надземный пешеходный переход. По информации местных экстренных служб, во время движения у большегруза самопроизвольно поднялся кузов, которым он и зацепил пролет моста.

Глава Обнинска Стефан Перевалов опубликовал видеоматериалы с места происшествия, подтвердив, что упавшие элементы полностью перекрыли Киевское шоссе и засыпали асфальт обломками.

В результате аварии перед Обнинском возникла многокилометровая пробка, протяженность которой в обе стороны быстро превысила семь километров. Из-за дорожного коллапса водителям приходится искать пути объезда, что спровоцировало серьезные заторы и на соседнем Варшавском шоссе. Руководство муниципального автотранспортного предприятия предупредило пассажиров о неизбежных задержках нескольких городских автобусных маршрутов.

На месте чрезвычайного происшествия ведут восстановительные работы дежурные бригады спасателей и дорожные службы, точные сроки разбора завалов пока остаются неизвестными.

Ранее в Калуге из-за сильного порывистого ветра упали два крупных дерева, которые заблокировали проезжую часть на оживленных улицах.