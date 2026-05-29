Лошадь выбежала на МКАД и попала на камеру

В Москве на МКАД лошадь выбежала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На МКАДе заметили бегущую лошадь», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит по обочине дороги за автомобилями. На записи также заметно, что на дороге малоинтенсивное движение.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Кроме того, в Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Уличная камера запечатлела животное. На видео заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине. О состоянии пострадавшей собаки неизвестно.