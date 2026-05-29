Под Городищем столкнулись два грузовика

В четверг, 28 мая, на трассе М-5 в Городищенском районе случилось ДТП с участием грузовых автомобилей.

По информации местной службы спасения, на 684-м километре дороги, под Городищем, столкнулись большегрузы DAF и Mercedes.

«В результате ДТП пострадал водитель одного из транспортных средств», - сообщили спасатели.

Мужчину доставили в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе. Его госпитализировали.

Разлива топлива не зафиксировано.

27 мая на 688-м километре трассы М-5 в Городищенском районе водитель Mazda не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Автомобилист получил травмы.