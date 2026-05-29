В Турции автобус с туристами вылетел на встречку

В Турции туристический автобус попал в аварию на трассе Аксарай — Невшехир, пострадали 16 человек. Об этом сообщает издание Sabah.

ДТП произошло утром 29 мая. Автобус выехал на разделительную полосу, а затем оказался на встречной. Водитель рассказал, что авария случилась на спуске. По его словам, он не превышал скорость, но автобус внезапно занесло из-за скользкой после дождя дороги. Группа туристов ехала из Стамбула в Невшехир на экскурсию по Каппадокии.

Всего в автобусе были 45 пассажиров, два водителя и один помощник. Как пишет издание, 16 человек получили легкие травмы. Их доставили в больницы неподалеку. Остальные пассажиры продолжили путь на другом автобусе. На место аварии прибыли экстренные службы.

24 мая автобус с туристами перевернулся на западе Турции. Авария произошла в провинции Чанаккале. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале и вылетел с трассы в поле. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии.