В Ростове-на-Дону иномарка провалилась в яму на дороге

В Ростове-на-Дону машина с женщиной провалилась в яму на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

«Авария случилась между улицами Пушкинская и Согласия. В конце апреля сняли старый асфальт, потом прошел сильный ливень, и дорожники начали класть новое покрытие. Но из-за большого уклона дождь смыл асфальт», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что черная машина провалилась под асфальт не полностью, в яме оказались только боковая часть. По словам местных жителей, женщина оказалась заблокирована в иномарке: она даже не могла открыть двери.

