В Городищенском районе столкнулись Ford Focus и Mercedes с полуприцепом

В пятницу, 29 мая, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четверых человек.

По предварительным данным, на 667-м километре трассы М-5, между селами Степановка и Русский Ишим, столкнулись 2 автомобиля: Ford Focus и Mercedes с полуприцепом.

После удара Ford превратился в груду металла.

Водитель легковой машины и 3 его пассажира от полученных травм скончались.

«На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.