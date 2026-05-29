ВАЗ столкнулся с КамАЗом в Тульской области

В Тульской области водитель «ВАЗ» не справился с управлением и улетел под «Камаз». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, все произошло 28 мая в 11:10 на 7-ом километре автодороги «Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты» Кимовского района 56-летний водитель «ВАЗ-210540» не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ-55102» за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате произошедшего водитель «ВАЗ» был доставлен в медицинское учреждение.