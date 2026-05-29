Четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы

Четыре машины столкнулись на улице Главмосстроя на западе столицы. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

— Москва, улица Главмосстроя. Столкнулись четыре автомобиля, первая улетела в припаркованные, — говорится в публикации.

На момент публикации материала нет информации о пострадавших. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В этот же день автомобиль и электробус столкнулись на востоке Москвы. ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту при перестроении. В результате аварии никто не пострадал.