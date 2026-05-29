В Красногвардейском районе лиса стала причиной ДТП

Утром 21 мая на трассе «Луговск – Ишалка», недалеко от села Токское, животное выбежало на дорогу перед автомобилем «Лада Гранта», рассказали в УМВД региона.

© ProOren

Водитель, пытаясь избежать столкновения, потерял управление, сбил дорожный знак и съехал в кювет.

К сожалению, 64‑летняя пассажирка, хоть и была пристёгнута ремнем безопасности, получила травмы. Её госпитализировали в ГБУЗ «Сорочинская УБ».

Водитель того же возраста сначала скрылся с места происшествия, но позже его нашли инспекторы ДПС. Против него возбудили административные дела за оставление места ДТП и за причинение вреда здоровью пассажирки.