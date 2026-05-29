Пьяный водитель без прав устроил ДТП на Лежневской в Иванове

В Иванове ранним утром 28 мая на Лежневской улице произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2114. По данным ГИБДД, за рулём находился 24-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, при этом водительского удостоверения у него не было.

По словам источника, водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную у края проезжей части Газель. От удара её отбросило на ещё один стоявший впереди авто той же марки.

В результате аварии самому водителю помощь оказали на месте. 17-летний пассажир легковушки получил множественные травмы и был доставлен в больницу. На водителя составили административный материал за управление автомобилем в нетрезвом виде без водительских прав.