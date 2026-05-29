Трое подростков на скутере пострадали в ДТП на севере Москвы

Трое подростков на скутере столкнулись с экскаватором-погрузчиком на севере Москвы. В результате несовершеннолетние пострадали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно установлено, что ДТП произошло вечером 28 мая на Ангарской улице. Пострадавшими оказались юноши 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Здоровью одного из них причинен тяжкий вред.

При этом после столкновения 16-летний водитель скутера скрылся с места ДТП, уточнила прокуратура. Его уже установили.

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств аварии.