Прокуратура взяла под контроль проверку по факту ДТП со скутером в Москве

Прокуратура взяла под контроль ход проверки, которую организовали после столкновения подростков на скутере с экскаватором-погрузчиком на Ангарской улице в Москве. В результате ДТП пострадали трое юношей. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре, — рассказала Нефедова.

Авария произошла вечером 28 мая. Водитель скутера скрылся, но позднее его задержали. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась ребятам 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Здоровью одного из подростков причинен тяжкий вред.

Днем 26 мая в Подмосковье погиб подросток на питбайке. Он столкнулся с «газелью» при выезде со второстепенной дороги на главную. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств трагедии.