Грузовик сбил насмерть 11-летнюю девочку в Подмосковье

11-летняя девочка погибла в автоаварии в Подмосковье в четверг днем.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, авария произошла в 13.00 на трассе Пикино-Поярково-Мышецкое в Химкинском городском округе. 64-летний водитель грузовика «Фольксваген» сбил школьницу, которая переходила дорогу вне зоны перехода. По данным ГАИ, девочка возвращалась из школы и выбежала на дорогу из-за стоявшего автобуса, хотя до перехода было всего несколько метров. От полученных травм она скончалась на месте.