Три грузовых автомобиля столкнулись на 93-м километре внутренней стороны МКАД.

Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Движение в районе аварии затруднено на 3,5 километра. В Дептрансе столицы порекомендовали водителям выбирать пути объезда ДТП.

Ранее шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали в массовом ДТП с участием более чем 20 автомобилей под Пензой, о чем сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.