10 детей-беженцев погибли в грузовике на афганской дороге
На трассе, соединяющей Кабул с восточными провинциями Афганистана, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате опрокидывания грузового автомобиля погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё около 30 пассажиров получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местное управление полиции.
По данным местной полиции, авария случилась после того, как водитель потерял контроль над управлением на сложном участке дороги. Автомобиль съехал с трассы и перевернулся. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни.
Грузовик перевозил семьи афганских беженцев, которые возвращались из Пакистана на родину. В последнее время тысячи людей были вынуждены покинуть соседнюю страну из-за ужесточения миграционных правил. Эта трагедия стала одним из самых крупных инцидентов на дорогах страны за последние месяцы.