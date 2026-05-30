10 детей-беженцев погибли в грузовике на афганской дороге

На трассе, соединяющей Кабул с восточными провинциями Афганистана, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате опрокидывания грузового автомобиля погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё около 30 пассажиров получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местное управление полиции.

© Московский Комсомолец

По данным местной полиции, авария случилась после того, как водитель потерял контроль над управлением на сложном участке дороги. Автомобиль съехал с трассы и перевернулся. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни.

Грузовик перевозил семьи афганских беженцев, которые возвращались из Пакистана на родину. В последнее время тысячи людей были вынуждены покинуть соседнюю страну из-за ужесточения миграционных правил. Эта трагедия стала одним из самых крупных инцидентов на дорогах страны за последние месяцы.