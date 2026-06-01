Спящий водитель угодил под две фуры под Жуковкой

За прошедшие сутки в Брянской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария произошла в 13:45 в Жуковском районе на 183-м километре федеральной автодороги «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Брянска в направлении Смоленска, допустил выезд на полосу встречного движения. Там он совершил касательное столкновение с грузовым тягачом MAN, которым управлял 51-летний водитель. После этого Volkswagen отбросило на следовавший за MAN грузовой тягач Volvo под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Предварительная причина ДТП – возможное засыпание водителя Volkswagen за рулём.

По факту происшествия начато административное расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью потерпевшего.