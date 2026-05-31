В Калининградской области из-за ДТП погибли два человека

Два человека погибли при столкновении автомобиля с деревом в Светлом Калининградской области.

Одного пострадавшего госпитализировали, сообщило главное управление МЧС по региону в "Максе".

"В результате ДТП два человека, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Прибывшие на место происшествия сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали тела погибших из покореженного транспортного средства. Еще один пострадавший пассажир был деблокирован и госпитализирован бригадой скорой помощи в бессознательном состоянии", - сказано в сообщении.

Авария произошла на улице Горького в 04:22 по местному времени (05:22 мск). В ликвидации последствий аварии были задействованы пять человек и спецавтомобиль МЧС.