В Подмосковье из-за массового ДТП погиб человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Массовое ДТП с участие автобуса произошло на трассе А-107 в Подмосковье, в результате один человек погиб и 8 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, авария произошла около 09:20 мск на 93-м километре автодороги А-107 ММК. "Мужчина, управляя легковой автомашиной марки "Тойота", при движении по обочине допустил столкновение с легковым автомобилем марки "Форд", который ехал по трассе в попутном направлении. От удара "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой автомашиной марки "Киа" и маршрутным автобусом, который опрокинулся. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Также на данный момент восемь граждан обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.