Один человек погиб в массовом ДТП в Богородском городском округе Подмосковья

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутки в Богородском городском округе. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около 9:20 на 93-м километре автодороги А-107 ММК. Мужчина на Toyota при движении по обочине допустил столкновение с автомобилем Ford, который ехал по трассе в попутном направлении.

— От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой автомашиной марки Kia и маршрутным автобусом, который опрокинулся, — уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Восемь граждан обратились за медицинской помощью.

Новость дополняется.