Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на ул. Летчика Бабушкина, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Ночью 31 мая на ул. Летчика Бабушкина водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу под управлением юноши 2008 года рождения. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте», – говорится в сообщении.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела.