Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на северо-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел ночью 31 мая на улице Летчика Бабушкина. Водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого находился юноша 2008 года рождения.

— Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела, — сообщила Нефедова.

21 мая подросток на питбайке врезался в такси в Новой Москве. ДТП произошло на Офицерской улице в Троицке. Школьник погиб на месте от полученных травм.