Целая семья с ребенком погибла под Выборгом в страшном ДТП

Масштабная авария в Выборгском районе Ленинградской области привела к гибели четверых человек, включая ребенка.

Трагедия произошла днем 30 мая на 124-м километре федеральной трассы «Скандинавия», когда легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части.

«46-летний водитель, управляя своим автомобилем "Лада Ларгус", двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Выборга, на левом закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение», — сообщает Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После столкновения с отбойником машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. Сила удара не оставила шансов большинству находившихся в салоне людей, которые скончались до приезда медиков.

«В результате ДТП водитель и его пассажиры — женщины 47 и 75 лет — от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир — 11-летний мальчик — в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован», — отметили в ведомстве.

Несмотря на усилия врачей больницы Выборга, спасти ребенка не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В полиции подчеркнули, что в момент катастрофы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.