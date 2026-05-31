Россиянка пострадала в смертельном ДТП в Турции

Девятнадцатилетняя россиянка получила ранение в ДТП с загоревшимся автобусом в Турции, где погибли 8 человек. Девушка госпитализирована, сообщает российское посольство.

В воскресенье дипломаты сообщили, что среди раненых в серьезном ДТП была гражданка России.

«Пострадала гражданка России Байтемирова А.М., 30.12.2006 г.р., она была доставлена в больницу», — сказано в сообщении посольства.

Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей. Ей оказывают необходимую консульскую поддержку.

ДТП с гибелью людей произошло сегодня ночью, около 01:40, на трассе Денизли — Айдын в районе Сарайкёй.

Пассажирский автобус компании «Pamukkale Turizm» выполнял экспресс-рейс Измир — Анталья под управлением 50-летнего водителя. Он потерял управление и врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын.

От удара автобус загорелся и «в мгновение ока превратился в огненный шар», пишут турецкие СМИ. Погибли 8 человек, еще 33 получили ранения.