Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Воронеже

В Воронеже на улице Антонова-Овсеенко произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным регионального ГУ МВД, авария случилась около 7:50 у дома №7/1.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью» под управлением 49-летнего местного жителя. От удара грузовой автомобиль отбросило в Kia Rio, за рулем которой находилась 23-летняя местная жительница.

Несмотря на серьезные последствия столкновения, обошлось без пострадавших. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее из-за аварии на данном участке дороги образовалась пробка длиной около трех километров в направлении Юго-Западного района.