Подростки на электроскутере столкнулись с автомобилем в Москве

Подростки на электроскутере столкнулись с автомобилем в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 31 мая. 17-летний водитель электроскутера, двигаясь по встречной полосе, при повороте налево на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Москвич».

«В результате столкновения пострадали несовершеннолетние водитель и двое пассажиров скутера», — пояснили в пресс-службе.

Мать водителя электроскутера привлекли к административной ответственности, проводится расследование.

Ранее в подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил ребенка.