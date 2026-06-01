Подросток на мопеде сбил трехлетнего мальчика в Липецкой области

Вечером 31 мая в селе Новая Деревня, около девяти часов, в Липецком районе произошло ДТП с участием ребенка. В селе Новая Деревня на улице Верхней 14-летний подросток за рулем мопеда сбил трехлетнего мальчика.

Малышу вызвали скорую. После осмотра бригада неотложки доставила его в больницу травмами.

В большинстве ДТП с несовершеннолетними за рулём мопедов виноваты сами юные водители. Одна из главных причин – родители покупают детям мопеды и кроссовые мотоциклы, но не задумываются о безопасности, поясняют в ГАИ Липецкой области. Многие подростки садятся за руль без прав, без шлемов и без какого-либо понимания правил дорожного движения.

Всего за прошедшие трое суток на дорогах региона зарегистрировали восемь ДТП, в которых травмы получили восемь человек, один человек погиб.