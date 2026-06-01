В ДТП с грузовиком MAN погибла семья из Перми

Трое детей и мать погибли в страшном ДТП с фурой под Пермью.

Крупная дорожная авария с участием большегруза на федеральной трассе привела к гибели четырех человек, включая троих несовершеннолетних. Выжившего в столкновении малолетнего ребенка экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с множественными повреждениями.

В воскресенье, 31 мая, в 19:55 по местному времени на участке трассы, соединяющей Кострому, Шарью, Киров, Пермь и строящуюся магистраль М-12 произошло смертельное ДТП.

На 113-м километре автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» вблизи поселка Ачит водитель грузового автомобиля MAN потерял управление на скользкой дороге и врезался в «Ладу Ларгус».

По сообщениям представителей Госавтоинспекции, мужчина не принял во внимание сложные метеорологические условия, из-за чего тяжелую машину вынесло на полосу встречного движения.

В результате сильнейшего удара на месте происшествия скончались женщина и трое детей. Единственная выжившая шестилетняя девочка была оперативно доставлена в больницу.

В региональном министерстве здравоохранения журналистам портала properm.ru подтвердили, что пациентка находится в тяжелом состоянии с сочетанной травмой, включающей переломы конечностей и серьезное повреждение черепа.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия