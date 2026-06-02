Changan пробил ограждение и вылетел на тротуар в Петербурге

В Санкт-Петербурге иномарка пробила ограждение и вылетела на тротуар с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла на остановке на проспекте Ветеранов возле дома №171. По словам очевидцев, водитель сидит в машине. Информация о пострадавших уточняется», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии Changan получил повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, а детали разлетелись по дороге.

До этого автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру. Авария произошла в районе Свиблово на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы. На размещенных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, при этом детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что красный Mitsubishi в момент ДТП выехал за пределы проезжей части. В результате аварии три человека пострадали. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

