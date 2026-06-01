Пьяный водитель наехал на толпу людей в Шри-Ланке

Шесть человек погибли, семеро получили ранения в результате наезда пьяного таксиста на толпу в Западной провинции Шри-Ланки. Об этом сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

По ее информации, инцидент произошел вечером 31 мая в районе населенного пункта Меегода, который расположен в 30 км от Коломбо. Такси выехало на встречную полосу и врезалось в толпу людей, стоявших в очереди на бесплатную раздачу еды у придорожного киоска, установленного в рамках празднования буддийского праздника Весак. Всего пострадали 13 человек. Трое мужчин и трое женщин, включая 15-летнюю девочку, скончались от полученных травм до прибытия в больницу.

Полиция арестовала 42-летнего водителя, который пытался скрыться с места происшествия. Расследование показало, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.