Опрокинувшийся грузовик завалил фекалиями золотистый BMW в Ленобласти

В поселке Мистолово (Всеволожский район Ленобласти) произошло необычное ДТП с участием большегруза. Видео опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург.

По предварительной информации, грузовой автомобиль, перевозивший навоз, попал в ДТП, после чего машина врезалась в стену магазина.

В результате аварии навоз вывалился на кроссовер BMW золотистого цвета. Иномарка оказалась буквально «похоронена» под содержимым кузова грузовика. Также был поврежден светофор.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Движение в районе происшествия, судя по кадрам, затруднено.

