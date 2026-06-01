Медицинский электрокар сбил футболиста при перевозке игрока

Во время футбольного матча в Эквадоре медицинский электрокар, который вез пострадавшего футболиста, сбил игрока той же команды.

После случившегося спортсмен еще несколько секунд лежал на поле, держась за ногу.

— Едва не завязалась потасовка, которую едва утихомирил арбитр. Вместо помощи — второе «ДТП» на поле, — передает Telegram-канал «360.ru».

19 апреля футболист московского клуба «Динамо» Рубенс Диас получил травму во время матча 25-го тура Российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». В протоколе встречи говорится, что у игрока диагностировали перелом лодыжки правой голени. Спортсмену оказали первую помощь, включая криотерапию и иммобилизацию голеностопного сустава.

3 апреля в турецком городе Кахраманмараш местный житель умер во время игры с друзьями в мини-футбол. Стоя в воротах, он отразил удар грудью, а спустя несколько секунд упал на колени и потерял сознание. Прибывшие на место случившегося врачи смогли вновь запустить сердце мужчины, но в больнице у него произошел еще один приступ, после чего турок скончался.