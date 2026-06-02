В ДТП на Сахалине столкнулись грузовик и поезд

В ночь с 1 на 2 июня на Сахалинской железной дороге произошло ДТП: на пути, по которым шел поезд, выехал грузовик, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Примерно за 20 минут до полуночи на переезде между станциями Пугачево - Сахалинское и Заозерное - Сахалинское Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 303. Состав следовал из областного центра в Ноглики.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет.

Задержка пассажирского поезда № 303 составила чуть более часа. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло.