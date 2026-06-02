Два человека стали жертвами ДТП в Республике Хакасия, четверо госпитализированы.

Авария произошла рано утром 2 июня в Усть-Абаканском районе, сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, женщина за рулем Renault Sandero не справилась с управлением, и автомобиль съехал с дороги, после чего перевернулся.

Погибли женщина 1995 года рождения и пятилетняя девочка. Еще двое маленьких детей и двое взрослых доставлены в больницу.

Согласно информации ГИБДД, водитель и пассажиры не использовали ремни безопасности. У женщины, управлявшей авто, есть признаки алкогольного опьянения.