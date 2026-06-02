Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух легковушек. В результате пострадали четыре человека, в том числе 13-летний мальчик. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в воскресенье, 31 мая, около 16:00 на улице Кима. 50-летняя женщина на рулем автомобиля Chery выехала на встречную полосу и врезалась в машину Brilliance под управлением 43-летней женщины.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 13-летний и 22-летний пассажиры автомобиля Chery. Их госпитализировали с травмами.

